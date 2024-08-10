Kasımpaşa, Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada kaleci Giannotis'in uzun vuruşunda Nuno da Costa ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Bu oyuncunun uzak direğe şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

51. dakikada sağ taraftan Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Jevtovic'in kale önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Giannitos topu kornere çeldi. Pozisyonun devamında bu kez sol taraftan Pedrinho'nun kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak kimsenin temas edememesi sonucu yan direğe çarpıp dışarıya çıktı.

74. dakikada sağ tarafta topla buluşan Ben Ouanes'in ceza sahası içine ortasına kale önünde iyi yükselen Claudio Winck'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

81. dakikada orta saha çizgisinden kullanılan serbest vuruşta Adil Demirbağ topu ceza sahası içine gönderdi. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Aleksic'in rakibinden sıyrılıp sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2

89. dakikada sol taraftan Guilherme'nin ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Umut Nayir, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Omerou, Yasin Özcan, Sadiku (Gökhan Gül dk. 87), Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Adnan Aktaş, Yaman Suakar, Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Emirhan Yiğit, Yunus Atakaya, Ali Demirel

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, Jevtovic, Ufuk Akyol (Oğulcan Ülgün dk. 78), Ndao (Prip dk. 78), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Aleksic dk. 62), Umut Nayir (Adem Eren Kabak dk. 90+2)

Yedekler: Yavuz Aygün, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Çikalleshi, Melih İbrahimoğlu, Emrehan Gedikli

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Goller: Nuno da Costa (dk. 48), Winck (dk. 74) (Kasımpaşa), Pedrinho (dk. 7), Aleksic (dk. 81), Umut Nayir (dk. 89) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Sami Uğurlu (Teknik Direktör) (dk. 43) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Omeruo, Hajradinovic, Winck, Ben Ouanes (Kasımpaşa), Damjanovic, Aleksic, Pedrinho (Konyaspor) - İSTANBUL