Kasımpaşa, Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kasımpaşa, Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, sahasında Konyaspor'a 3-2 yenildi. Maçta yaşanan goller ve kartlar da detaylı bir şekilde açıklandı.

10.08.2024 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada kaleci Giannotis'in uzun vuruşunda Nuno da Costa ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Bu oyuncunun uzak direğe şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

51. dakikada sağ taraftan Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Jevtovic'in kale önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Giannitos topu kornere çeldi. Pozisyonun devamında bu kez sol taraftan Pedrinho'nun kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak kimsenin temas edememesi sonucu yan direğe çarpıp dışarıya çıktı.

74. dakikada sağ tarafta topla buluşan Ben Ouanes'in ceza sahası içine ortasına kale önünde iyi yükselen Claudio Winck'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

81. dakikada orta saha çizgisinden kullanılan serbest vuruşta Adil Demirbağ topu ceza sahası içine gönderdi. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Aleksic'in rakibinden sıyrılıp sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2

89. dakikada sol taraftan Guilherme'nin ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Umut Nayir, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Omerou, Yasin Özcan, Sadiku (Gökhan Gül dk. 87), Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Adnan Aktaş, Yaman Suakar, Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Emirhan Yiğit, Yunus Atakaya, Ali Demirel

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, Jevtovic, Ufuk Akyol (Oğulcan Ülgün dk. 78), Ndao (Prip dk. 78), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Aleksic dk. 62), Umut Nayir (Adem Eren Kabak dk. 90+2)

Yedekler: Yavuz Aygün, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Çikalleshi, Melih İbrahimoğlu, Emrehan Gedikli

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Goller: Nuno da Costa (dk. 48), Winck (dk. 74) (Kasımpaşa), Pedrinho (dk. 7), Aleksic (dk. 81), Umut Nayir (dk. 89) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Sami Uğurlu (Teknik Direktör) (dk. 43) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Omeruo, Hajradinovic, Winck, Ben Ouanes (Kasımpaşa), Damjanovic, Aleksic, Pedrinho (Konyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:57 Instagram, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan’ın hesabını kapattı: İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı Instagram, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın hesabını kapattı: İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı
22:42 Fahrettin Altun, Instagram açılır açılmaz Haniye’yi andı, yorumlar peş peşe geldi: Sıkıyorsa kaldırsınlar Fahrettin Altun, Instagram açılır açılmaz Haniye'yi andı, yorumlar peş peşe geldi: Sıkıyorsa kaldırsınlar
22:36 Giresun’da düğünde havaya açılan ateş can aldı Giresun'da düğünde havaya açılan ateş can aldı
20:25 Instagram yeniden erişime açıldı Instagram yeniden erişime açıldı
17:56 Sokak ortasındaki katliamda kan donduran detay Eşi öldükten sonra da durmamış Sokak ortasındaki katliamda kan donduran detay! Eşi öldükten sonra da durmamış
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
10:07 Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli
09:57 Esenyurt’ta ambulans şoförüne motorlu saldırı Esenyurt'ta ambulans şoförüne motorlu saldırı
09:17 Okan Buruk: Galatasaray’ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var
08:39 Penaltı mı değil mi Ünlü hakem ve yorumcular Icardi’nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 01:31:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kasımpaşa, Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement