Kasımpaşa, Samsunspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Kasımpaşa, Samsunspor'u 1-0 mağlup etti

Kasımpaşa, Samsunspor\'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Aytaç Kara'nın golüyle ilk yarıyı önde tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.

27.04.2024 16:52
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı lacivert-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aytaç Kara, kaleci Okan Kocuk'u çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0

27. dakikada savunmanın hatasında topu alan da Costa, dar açıdan uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı yandan az farkla auta yolladı.

28. dakikada Taylan Antalyalı'nın sağ çaprazdan sert şutunda top kaleci Gianniotis'te kaldı.

35. dakikada Aytaç Kara'nın sol taraftan ceza sahasına ortasında da Costa kafa vuruşunu yaptı, kaleci Okan Kocuk'u geçen top uzak direğe çarpıp dışarı gitti.

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ngoy, da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Thomas Zai, Oğulcan Çağlayan, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Sadiku, Emirhan Yiğit

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Tait, Holse, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Yedekler: Szumski, Fofana, Ntcham, Dimata, Schindler, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Mustafa Tan, Osman Çelik, Muja

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Gol: Aytaç Kara (dk. 3) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Fall (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa, Samsunspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kasımpaşa, Samsunspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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