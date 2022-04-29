Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek - Son Dakika
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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

29.04.2022 13:42
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Lig'de son dönemdeki başarılı performansıyla dikkati çeken Kasımpaşa, 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla 34. haftayı 11. sırada bitirdi.

Ligde oynadığı maçların 17'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 11'ini kaybeden Medipol Başakşehir ise 34. haftayı 57 puanla 4. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Medipol Başakşehir???????, 2-1 kazanmıştı.

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Süper Lig'de 34. hafta böyle geçti Süper Lig'de 34. hafta böyle geçti

Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek - Son Dakika


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