Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak

09.10.2022 10:50
Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Kasımpaşa, haftaya 12 puanla 9. sırada girdi.

Ligin geri kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor ise 8. hafta sonunda 16 puanla 5. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

Şenol Güneş, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak - Son Dakika

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