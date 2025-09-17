Kasımpaşa Teknik Direktörü: \'Kazansaydık daha mutlu olacaktık\'

SAMSUN (İHA) – Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze, Samsunspor maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kazansak daha mutlu olacaktık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Kasımpaşa, deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze karşılaşmayı değerlendirdi. Zorlu bir deplasmanda mücadele ettiklerinin altını çizen Arveladze, "Dengeli bir maç oldu. Özellikle burada gelmek ve oynamakta zor. Samsunspor'un bir maç temposu avantajı olabilir. Çünkü sezonu gerçekten 3-6 maç erken açtılar bu Avrupa kupa maçlarından dolayı. Onun için maçın içerisinde belki ilk devre bir 10 dakikası, ikinci devrenin belki bir 8 dakikası rakibe biraz daha fazla top bıraktık. Ama sonuçta dengeli bir maç oldu. Belki iki tane bir net pozisyon verdik, fazlasını hatırlamıyorum. Biz de iki üç tane çok net pozisyon yakaladık ama son dokunuşu yapamadık. Son dakikalarda özellikle iki tane net pozisyonumuz var. Bir puan aldık ama kazansaydık daha mutlu olacaktık" diye konuştu. - SAMSUN