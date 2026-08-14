Kasımpaşa ile Trabzonspor Yarın Karşı Karşıya - Son Dakika
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Kasımpaşa ile Trabzonspor Yarın Karşı Karşıya

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Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında yarın saat 19.00'da Trabzonspor'u ağırlayacak. Emre Belözoğlu yönetimindeki ev sahibi, 3 puanla sezona başlamayı hedefliyor; Kamil Ahmet Çörekçi sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, kazanarak yeni sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Geçen sezonu takımda kiralık olarak tamamlayan Adrian Benedyczak'ın bonservisini alan Kasımpaşa, yaz transfer döneminde Güven Yalçın, Thiemoko Diarra, Ayberk Karapo, Marcus Rafferty, Elson Mendes, Matei Ilie, Jakob Jessen, Kenan Kurtovic ve Stann Elysee Dalo gibi isimleri renklerine bağladı.

İstanbul temsilcisinde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.

Kasımpaşa, 23. sezonuna başlayacak

İstanbul ekibi, yarınki Trabzonspor maçıyla Süper Lig'de 23. sezonuna adım atacak.

Kasımpaşa, geride kalan 22 sezonda 786 müsabakada 240 galibiyet, 214 beraberlik ve 332 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 992 gol kaydeden lacivert-beyazlı takım, kalesinde ise 1205 gol gördü.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Emre Belözoğlu, Trabzonspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa ile Trabzonspor Yarın Karşı Karşıya - Son Dakika

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