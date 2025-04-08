Kasımpaşa ve Beşiktaş Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kasımpaşa ve Beşiktaş Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın golü penaltıdan geldi.

08.04.2025 00:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sağ taraftan Can Keleş'in içeri çevirdiği topu Ben Ouanes kontrol ederek pasını Aytaç Kara'ya çıkardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

66. dakikada savunmada Paulista'nın hatalı pasında araya giren Hajradinovic, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanında auta çıktı.

74. dakikada Salih Uçan'ın savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içinde topu kontrol eden Mustafa Hekimoğlu'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.

79. dakikada Cafu'nun ceza sahası dışında çektiği sert şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

82. dakikada sol taraftan Brekalo'nun yaptığı ortada altıpas üzerinde Fall'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

84. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Fall'ın yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası gerisinde Hajradinovic'in vuruşunda kalevi Mert Günok'un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla Fall'ın ofsaytta olduğu tespit edildiği işaret eden hakem Kadir Sağlam golü iptal etti.

86. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasında topla buluşan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kurtardı.

88. dakikada sol taraftan Gedson Fernandes'in yaptığı ortada arka direkte Salih Uçan, Brekalo'nun yüzüne yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam, direkt penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Gedson Fernandes, yaptığı vuruşta kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi. 1-1

90+1. dakikada topla birlikte ilerleyen Brekalo'nun pasında topla buluşan Hajradinovic'in yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok köşeye giden topu kontrol etti.

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Murat Altan

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan (Cafu dk. 65), Espinoza, Hajradinovic, Aytaç Kara (Brekalo dk. 77), Ben Ouanes, Kevin Rodrigues, Can Keleş, Fall

Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Adnan Aktaş, Yusuf İnci, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Barak

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu (Tayyip Sanuç dk. 17), Masuaku, Chamberlain (Arroyo dk. 82), Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario (Rashica dk. 46), Muçi (Salih Uçan dk. 72), Immobile (Mustafa Hekimoğlu dk. 46)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: Ben Ouanes (dk. 15) (Kasımpaşa), Gedson Fernandes (dk. 90 pen.) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Tayyip Talha Sanuç (dk.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa ve Beşiktaş Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü
Can Yaman’ın ’’İtalya mı, Türkiye mi’’ yanıtı sosyal medyada gündem oldu Can Yaman'ın ''İtalya mı, Türkiye mi?'' yanıtı sosyal medyada gündem oldu!
Otoyol gişelerinde yine kaza Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osayi’nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osayi'nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi
Şampiyonluk yarışı kızıştı İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a bomba gönderme: Hollywood izledi Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a bomba gönderme: Hollywood izledi
Trump’ın Erdoğan’la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye’yi sen aldın Trump'ın Erdoğan'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye'yi sen aldın
Trump’tan bomba çıkış Netanyahu’nun yanında Erdoğan’a övgüler dizdi Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş

23:49 Trump’ın Erdoğan’la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye’yi sen aldın Trump'ın Erdoğan'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye'yi sen aldın
23:10 Trump’tan bomba çıkış Netanyahu’nun yanında Erdoğan’a övgüler dizdi Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
22:25 Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
21:54 İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş
20:29 Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP’den istifa etti Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
09:24 Herkes para kaybederken ünlü milyarder yine servet kazandı Herkes para kaybederken ünlü milyarder yine servet kazandı
09:24 Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a bomba gönderme: Hollywood izledi Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a bomba gönderme: Hollywood izledi
09:14 Şampiyonluk yarışı kızıştı İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
08:59 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osayi’nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osayi'nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi
08:56 İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor
08:54 Otoyol gişelerinde yine kaza Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
08:49 Can Yaman’ın ’’İtalya mı, Türkiye mi’’ yanıtı sosyal medyada gündem oldu Can Yaman'ın ''İtalya mı, Türkiye mi?'' yanıtı sosyal medyada gündem oldu!
08:47 Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 01:41:02. #7.13#
SON DAKİKA: Kasımpaşa ve Beşiktaş Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement