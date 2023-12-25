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Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor Berabere Kaldı

Süper Lig'in 18'inci haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlandı. Maçın ardından yapılan basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Örenç, maçın berabere bitmesinden üzüntü duyduklarını belirtirken, Palut ise Kasımpaşa'nın bir adım önde olduğu bir maç olduğunu ifade etti.

Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor Berabere Kaldı
25.12.2023 - 20:54,  Güncelleme: 20:56
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Süper Lig'in 18'inci haftasında Kasımpaşa konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

EKREM ÖRENÇ: MAÇ BERABERE BİTTİĞİ İÇİN ÜZÜLDÜK

Mücadele dozunun yüksek, seyir zevkinin ise düşük bir maç olduğunu ifade eden Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, "Senenin son maçında galibiyet için sahaya çıktık. İlk dakikasından itibaren üstün oynadığımızı düşünüyorum. Pozisyonlara girdik. Penaltı kazandık ama kaybettik, olabilir. Futbolda bunlar var. Daha sonrasında da pozisyonlara girdik. Farkı açabilirdik. Rakibimiz beraberliği yakalayınca bu gol onlara can verdi. İkinci yarı tekrar galibiyet için sahaya çıktık. Yine yoğun pozisyonlar yakaladık ve öne geçtik. Rakibimiz bizim bir hatamız sonucu beraberliği yakaladı. Maç berabere bittiği için üzüldük, galibiyet hedefliyorduk. Yeni yılda daha çok çalışacağız. Rizespor'u da tebrik ediyorum. Maçın mücadele dozu yüksekti ama seyir zevki düşüktü" dedi.

İLHAN PALUT: KASIMPAŞA'NIN BİR ADIM DAHA ÖNDE OLDUĞU BİR MAÇ DİYEBİLİRİZ

Kasımpaşa'nın zor bir rakip olduğunu söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Lig arası öncesi son maçtı. İyi sayılabilecek bir maç periyotu sonrası buraya geldik. Zor bir rakip olduğunun bilincindeydik. Kasımpaşa, kendi sahasında iyi oynayan bir takım. Maç öncesi analizimizde iyi hücum yapan ama zaman zaman savunmada hatalar yapan bir takım ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Biz kendi açımızdan pozisyon etkinliğini yakaladık. Ama böyle bir takıma karşılık daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Dengeye yakın bir maçtı ama Kasımpaşa'nın bir adım daha önde olduğu bir maç diyebiliriz. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Takım savunmamız açısından ders çıkarmamız gereken pozisyonlar ile evimize geri dönüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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