Kasımpaşa'yı evinde 3-2 yenen Çaykur Rizespor, galibiyeti 90+2'de aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştığı maçı 3-2 kazandı. Rizespor'un galibiyet golü 90+2. dakikada Borrelli'den gelirken, Kasımpaşa 47. dakikada Mendes'le öne geçmişti.
Mehmet Can PEÇE/ RİZE,
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok
ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer, Mithat, Mocsi, Bakayoko, Ariss (Dk. 77 Umut), Taylan, Mebude (Dk. 61 Emre), Olawoyin, Laçi (Dk. 86 Varesanovic), Ahmed (Dk. 77 Borrelli), Sowe (Dk. 86 Diakite)
KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Arous (Dk. 76 Ahmet), Ilie, Jessen (Dk. 77 Ömer), Kerem (Dk. 61 Baldursson), Mendes, Hajradinovic, Rak-Sakyi (Dk. 82Güven), Ali Yavuz (Dk. 45 Diarra), Benedyczak
GOLLER: Dk. 22 Laçi, Dk. 81 Emrecan Bulut, Dk. 90+2 Borrelli (Çaykur Rizespor) - Dk. 32 Winck, Dk. 47 Mendes (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Diakite (Çaykur Rizespor) - Ali Yavuz, Arous (Kasımpaşa)
Süper Lig'in 13'üncü haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
22'nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Mebude'nin sol kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topu arka direkte kontrol eden Laçi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
32'nci dakikada Kasımpaşa skoru eşitledi. Hajradinovic'in ceza sahasına derinlemesine pasında penaltı noktasında topla buluşan Winck, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.
İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
47'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Diarra'nın sol kanattan sürükleyip ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Mendes, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.
56'ncı dakikada Çaykur Rizespor'un golü ofsayta takıldı. Laçi'nin sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği pasta kale sahasında topla buluşan Sowe, topu ağlara gönderdi. Gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
81'inci dakikada Çaykur Rizespor skoru eşitledi. Laçi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gelen topu Mocsi indirdi. Kale sahası önündeki karambolde topu önünde bulan Emrecan, ayak içiyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.
90+2'nci dakikada Çaykur Rizespor yeniden öne geçti. Olawoyin'in sol kanattan yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Borrelli, topu ağlarla buluşturdu: 3-2.
Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-2'lik galibiyetiyle tamamlandı.
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