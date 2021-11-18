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Kastamonu Belediyespor, Györi Audi ETO KC maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Kastamonu Belediyespor, Györi Audi ETO KC maçı hazırlıklarına başladı

18.11.2021 10:16
Kastamonu Belediyespor, Györi Audi ETO KC maçı hazırlıklarına başladı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Macaristan'ın Györi Audi ETO KC takımıyla sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Macaristan'ın Györi Audi ETO KC takımıyla sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Costica Buceschi, Merkez Spor Salonu'nda yapılan antrenmanda AA muhabirine, 20 Kasım'da oynanacak maça en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Rakibin çok güçlü olduğunu belirten Buceshi, "Zor bir maç olacağını biliyoruz. Kendileri yıllardır şampiyonlar liginde oynayan çok tecrübeli bir takım. Neredeyse dünyanın en iyi takımı diyebiliriz. Geçen maçta da bunu gördük. Agresif ve daha iyi bir savunma yaparak hücumda yakaladığımız şansları değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Taraftarı maça davet eden Buceshi, şunları kaydetti:

"Sporcuların süper bir moralleri olduğunu söylemek zor. Bu hafta oynayacağımız rakibimiz dünyanın en iyi takımı. Lig içinde durumumuz iyi olduğu için aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Tüm Kastamonululardan bu maça gelmelerini istiyorum. Taraftarın vereceği desteğe, motivasyona çok ihtiyacımız var."

Kastamonu Belediyespor, Macaristan, Hentbol, Audi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, Györi Audi ETO KC maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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