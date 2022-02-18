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Kastamonu Belediyespor, son Avrupa maçından puanla dönmek istiyor - Son Dakika

Kastamonu Belediyespor, son Avrupa maçından puanla dönmek istiyor

18.02.2022 15:46
Kastamonu Belediyespor, son Avrupa maçından puanla dönmek istiyor

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Danimarka'nın Odense Hentbol takımıyla oynayacakları son maçı kazanarak deplasmandan puanla dönmek istediklerini söyledi.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Danimarka'nın Odense Hentbol takımıyla oynayacakları son maçı kazanarak deplasmandan puanla dönmek istediklerini söyledi.

Kastamonu Belediyespor, Merkez Spor Salonu'nda yapılan antrenmanla 20 Şubat'ta oynayacakları Odense Hentbol maçının Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladı.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine, yoğun bir maç trafiği yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçlarına çıkacaklarını ifade eden Günal, "Şampiyonlar Ligi maceramız hafta sonu oynayacağımız maçla sona eriyor. Amacımız hep aynı. Henüz kazandığımız bir puan yok, oraya puan kazanmaya gidiyoruz. En azından kapanışı iyi bir şekilde yapmak istiyoruz. Şu ana kadar yapılan mücadeleler kötü değildi ama onun taçlandırılması, o mücadelenin sonucunun alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Oyuncularına güvendiğini vurgulayan Günal, "Çarşamba günü önemli bir maç yaptık. Onun yorgunluğu var üzerimizde. Geçen pazar da Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Bir haftada 3 maç yapmış olacağız ama takımımız bunu kaldırabilecek kapasite ve güçte. O motivasyon takımda mevcut. Zannediyorum iyi bir mücadele olur ve sonucunda puan alırsak mutlu oluruz." diye konuştu.

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Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi, Danimarka, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, son Avrupa maçından puanla dönmek istiyor - Son Dakika Spor


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