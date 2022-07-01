Kastamonu Belediyespor'un EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Kastamonu Belediyespor'un EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

01.07.2022 14:05
Kastamonu Belediyespor'un EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Hentbolda EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 2022-2023 sezonu grup kuraları çekilirken ligde Türkiye'yi temsil edecek Kastamonu Belediyespor, B Grubu'nda yer aldı.

Hentbolda EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 2022-2023 sezonu grup kuraları çekilirken ligde Türkiye'yi temsil edecek Kastamonu Belediyespor, B Grubu'nda yer aldı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen kura çekiminde Kastamonu Belediyespor'un yer aldığı B Grubu'ndaki rakipleri Györi Audi ETO (Macaristan), Metz (Fransa), Rapid Bükreş (Romanya), Buducnost BEMAX (Karadağ), Storhamar (Norveç), Team Esbjerg (Danimarka) ve Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan) oldu.

Ligde yeni sezonda A Grubu'nda ise Odense (Danimarka), Vipers Kristiansand (Norveç), Krim Mercator Ljubljana (Slovenya), SG BBM Bietigheim (Almanya), Brest Bretagne (Fransa), FTC-Rail Cargo Hungaria (Macaristan), DKB Banik Most (Çekya) ve CSM Bükreş (Romanya) mücadele verecek.

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçlar, 10-11 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Karşılaşmaları cumartesi ve pazar günleri oynanacak ligde, gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. 3 ila 6. sırayı alan takımlar ise play-off turunda mücadelesine devam edecek.

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Kaynak: AA

Kastamonu Belediyespor, Macaristan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor'un EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Son Dakika

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