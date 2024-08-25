Spor

- Kastamonu'da geleneksel at yarışına vatandaşlardan büyük ilgi

KASTAMONU - Kastamonu'da geleneksel hale gelen ve bu yıl 33'üncüsü düzenlenen at yarışları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 99. yıl dönümü çerçevesinde Kastamonu'da at yarışları düzenlendi. Kastamonu merkez ilçesindeki Uzunyazı mevkiindeki yarış alanında, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışlar, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen yarışlar, dörtnal ve rahvan kategorilerinde gerçekleştirildi. Yarışlarda jokeyler kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren jokeylere kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Yarışlarla ilgili bilgi veren Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, "33 yıldır bu işi devam ettiriyoruz. Bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde yarışlarımızı yapıyoruz. Biz de geleneksel hale gelen bu yarışları federasyonumuz adına devam ettirmeye çalışıyoruz. Yarışlar için belediyemiz ve diğer kurumlar büyük katkı sağladı. Başta belediye başkanı ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Toplam 7 kategoride yarışlar var. Daha sonra dörtnal yarışlarımız yapılacak" dedi.