Kastamonu\'da Kılıç Açık Turnuvası Yapıldı

Kastamonu Üniversitesi, Türkiye Eskrim Federasyonu Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Kılıç Açık Turnuvası'na ev sahipliği yaptı.

Kastamonu Üniversitesi, Türkiye Eskrim Federasyonu'nun 2024-2025 faaliyet takvimi çerçevesinde düzenlenen Yıldızlar U17, Gençler ve Büyükler Kılıç Açık Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Kastamonu Üniversitesi Ayyıldız Spor ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen üç günlük organizasyona, farklı yaş kategorilerinde toplam 379 sporcu katıldı.

Yıldızlar U17 Kadın Kılıç kategorisinde şampiyonluğu Duru Ayşe Özgönül elde ederken, ikinci sırayı Irmak Şenoğlu aldı. Defne Salman ve Hayat Gündoğan ise üçüncülüğü paylaştı. Erkeklerde ise Candeniz Berrak altın madalyanın sahibi oldu; Arda Takka gümüş, Tuna Çalışkan ve Emir Karagülle bronz madalyayı paylaştı.

Gençler Kılıç Kadın kategorisinde birincilik Nergis Ada Kabadere'nin olurken, Irmak Şenoğlu ikinci, Elif Çınar Koçak ve Zehra Kerem üçüncü sırayı aldı. Erkeklerde ise birinciliği Furkan Yama, ikinciliği Candeniz Berrak, üçüncülüğü Enes Talha Kalender ile Poyraz Kümük elde etti.

Dereceye giren sporcular, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bilgehan Baydil ile Merkez Hakem Kurulu üyesi ve Uluslararası Hakem Yasemin Yeltekin'in elinden madalyalarını aldı.

Büyük Kadınlar Kılıç kategorisinde şampiyonluk Begüm Alkaya'nın olurken, Nil Güngör ikinci, Zehra Kerem ve İrem Güner ise üçüncülüğü paylaştı. Büyük Erkekler Kılıç kategorisinde altın madalyayı Muhammed Furkan Kalender kazandı. İkinci sırada Adem Doruk Küpeli yer alırken, üçüncülüğü Candeniz Berrak ve Enes Talha Kalender paylaştı.

Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Aygül ile Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş tarafından takdim edildi. - KASTAMONU