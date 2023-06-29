Kastamonu'da trafik kazasında hayatını kaybeden genç voleybolcu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kastamonu'da trafik kazasında hayatını kaybeden genç voleybolcu son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'da trafik kazasında hayatını kaybeden genç voleybolcu son yolculuğuna uğurlandı

29.06.2023 19:34

Ankara'dan Kastamonu'ya bayram ziyareti için giden Karasu ailesinin otomobiline, Tosya ilçesinde başka bir araç arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan voleybolcu Miray Karasu hayatını kaybetti. Karasu için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi ve ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Karasu ailesi, bayram ziyareti için Kastamonu'ya gitmek üzere önceki gün Ankara'dan yola çıktı. Şükrü Karasu'nun kullandığı otomobile, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunun Dağardı köyü mevkisinde arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan koltukta oturan Miray Karasu, araçtan fırladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Karasu, çağrılan ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karasu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba Şükrü Karasu ve araçtaki diğer yakınları ise kazadan yara almadan kurtuldu.

EYMİRSPOR'DA OYNUYORDU

Eymirspor Kulübü'nde voleybol oynayan Miray Karasu için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye babası Şükrü Karasu, diğer yakınları ve arkadaşları katıldı. Şükrü Karasu, taziyeleri kabul ederken, arkadaşları Miray'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Miray Karasu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

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SON DAKİKA: Kastamonu'da trafik kazasında hayatını kaybeden genç voleybolcu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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