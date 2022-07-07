Kastamonu Üniversitesi'nden öğrencilerinden Avrupa Judo Kupasında 2 madalya - Son Dakika
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Kastamonu Üniversitesi'nden öğrencilerinden Avrupa Judo Kupasında 2 madalya

07.07.2022 11:37
Kastamonu Üniversitesi'nden öğrencilerinden Avrupa Judo Kupasında 2 madalya

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Romanya'nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen Judo Avrupa Açık Kupası'nda iki madalya kazanarak başarı elde etti.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Romanya'nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen Judo Avrupa Açık Kupası'nda iki madalya kazanarak başarı elde etti.

2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde Romanya'nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen Judo Avrupa Açık Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri organizasyondan başarılarla döndü. 32 ülkeden 60 kadın ve 142 erkek judokanın katıldığı organizasyonda müsabakaların ilk gününde öğrenciler, Kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder ilk turda Suudi Afnan Hakami'yi, çeyrek finalde Romen Giorgia Hagianu'yu, yarı finalde Azerbaycanlı Ramila Aliyeva'yı ve altın madalya mücadelesinde Fransız Faustine Bernard'ı ipponla yenerek birincilik kürsüsünde yer aldı.

Avrupa açık müsabakalarının son gününde öğrenciler, erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın bronz madalya ile kapanışı yaptı.

Ömer Kemal Aydın, bronz madalya mücadelesinde maça çıkmayan Kanadalı Keagan Young önünde karşılaşmadan 'ippon' galibiyetiyle ayrılarak üçüncülük kürsüsündeki yerini aldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, uluslararası platformda Kastamonu ve Kastamonu Üniversitesi adını duyuran öğrencileri elde ettikleri başarılarından ötürü tebrik etti. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kastamonu Üniversitesi'nden öğrencilerinden Avrupa Judo Kupasında 2 madalya - Son Dakika

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