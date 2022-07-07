2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde Romanya'nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen Judo Avrupa Açık Kupası'nda Türkiye 'yi temsil eden Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri organizasyondan başarılarla döndü. 32 ülkeden 60 kadın ve 142 erkek judokanın katıldığı organizasyonda müsabakaların ilk gününde öğrenciler, Kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder ilk turda Suudi Afnan Hakami'yi, çeyrek finalde Romen Giorgia Hagianu'yu, yarı finalde Azerbaycanlı Ramila Aliyeva'yı ve altın madalya mücadelesinde Fransız Faustine Bernard'ı ipponla yenerek birincilik kürsüsünde yer aldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kastamonu Üniversitesi'nden öğrencilerinden Avrupa Judo Kupasında 2 madalya - Son Dakika

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