Kastamonulu Genç Sporcu Başarılarıyla Gururlandırıyor - Son Dakika
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Kastamonulu Genç Sporcu Başarılarıyla Gururlandırıyor

02.07.2026 11:14
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19 yaşındaki Hüseyin Eren Küçükoğlu, uluslararası turnuvalarda 6 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Kastamonu'da yaşayan ve ailesinin hareketli bir çocuk olduğu için spora yönlendirdiği 19 yaşındaki Hüseyin Eren Küçükoğlu, bugüne kadar katıldığı uluslararası turnuvalarda kick boks, muaythai ve wushuda 6 altın ile 2 gümüş madalya kazandı.

Sporculuk kariyerine 2019'da kick boksla başlayan Hüseyin Eren, daha sonra muaythai ile wushu ile de ilgilendi.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Hüseyin Eren, spor ve okul dışındaki zamanlarında babasının sanayi sitesindeki egzoz tamir dükkanında çalışıyor.

Milli sporcunun bugüne kadar 7 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra kick boks, muaythai ve wushuda dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında 6 altın ve 2 gümüş madalyası bulunuyor.

Hüseyin Eren Küçükoğlu, AA muhabirine, hareketli olduğu ve yaramazlık yaptığı için babasının küçük yaşta kendisini kick boksa gönderdiğini söyledi.

Daha sonra antrenör Emrah Şahanoğlu ile tanıştığını belirten Hüseyin Eren, "2019'da Muaythai Dünya Şampiyonası'na gittim ama başarı elde edemedim. 2022'de wushuda Avrupa şampiyonu, Büyükler Dünya Kupası'nda kick boksta şampiyon oldum. Bu sene ise Brezilya'da yapılan FISU Üniversitelerarası Kombat Sporları Dünya Şampiyonası'nda ikincilik nasip oldu." dedi.

Spora kick boks ile başladığını, Emrah Şahaoğlu ile tanıştıktan sonra muaythai, wushu ve boks da yapıp başarılar elde ettiğini anlatan Hüseyin Eren, "Hayatımı üçe böldüm. Sabah ve akşam antrenmanlara devam ediyorum. Okula gidip derslere giriyorum. Boş kaldığım vakit de sanayide babamın yanına giderek çalışıyorum. Sporda kendimi daha iyi yerlerde görmek istiyorum. Büyük isimler gibi ismimi duyurmak istiyorum. Türkiye'ye olimpiyat madalyası kazandırmayı amaçlıyorum." ifadelerini kullandı.

"Hem çalışıyor hem üniversite okuyor hem de salonunu ihmal etmiyor"

Antrenör Emrah Şahanoğlu ise Hüseyin Eren'in bugüne kadar Türkiye, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler elde ettiğini dile getirdi.

Hüseyin Eren'in büyüklerde ikinci senesi olduğuna işaret eden Şahanoğlu, "Genç olmasına rağmen büyüklerde de büyük başarılara imza attı. Akademik eğitimine devam ediyor, salonumuzda antrenörlük yapıyor, şampiyonalara katılıyor, aynı zamanda egzozculuk yapıyor. Bu azmi takdire şayan. Yani hem çalışıyor hem üniversite okuyor hem de salonunu ihmal etmiyor ve bu başarıları elde edebiliyor. Kendisiyle gurur duyuyorum. İnşallah çok daha büyük başarılarla görüşeceğiz." diye konuştu.

Şahanoğlu, bazı ailelerin çocuklarını daha da hırçınlaşacağı gerekçesiyle mücadele sporlarına göndermediğine anlatarak şunları kaydetti:

"Örneği burada. Kendisini yaramaz diye buraya gönderdiler. Enerjisini ringe yansıttı ve birçok şampiyonluk elde etti, etmeye de devam ediyor. Burada elde ettiği başarıların altında yatan en önemli şeylerden biri, sporda aldığı disiplin. Hem evde hem iş yerinde hem okulunda disiplinli olması ve başarılar elde etmesi tamamen sporun bir kazanımıdır."

Kaynak: AA

Gümüş, Yaşam, Spor, Son Dakika

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