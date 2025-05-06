Kastamonuspor Beykoz'a Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kastamonuspor Beykoz'a Hazırlanıyor

Kastamonuspor Beykoz\'a Hazırlanıyor

Kastamonuspor, Beykoz Anadoluspor ile 8 Mayıs'ta oynayacağı play-off maçı için hazırlık yapıyor.

06.05.2025 14:24
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off karşılaşmasında Beykoz Anadoluspor ile mücadele edecek olan GMG Kastamonuspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grubu üçüncü olarak bitirerek play-off'larda Beykoz Anadoluspor'un rakibi olan GMG Kastamonuspor, hazırlıklarını İsmail Dikmenli Tesisleri'nde taktik ağırlıklı sürdürüyor. Beykoz Anadoluspor müsabakası 8 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da Gazi Stadyumu'nda oynanacak.

Kastamonuspor, rakibine son maçlarda üstünlük kuruyor

Kastamonuspor, Beykoz Anadolu A.Ş. ile 2016 yılından itibaren 10 kez mücadele etti. Bu maçlarda 7 kez Kastamonuspor galip gelirken, 3 kez de Beykoz Anadoluspor üstünlük sağladı. Kastamonuspor, son karşılaşmada ise Beykoz Anadolu'yu deplasmanda 2-1 mağlup etti.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, kırmızı-siyahlı takıma moral vermek amacıyla antrenman sonrasında ziyarette bulundu. Ziyarette teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Ekmekci, Kastamonuspor'un her zaman yanında olduklarını belirterek, tüm Kastamonuluları play-off sürecinde takıma destek olmaya davet etti. Ekmekci, "Kastamonuspor'umuzun yanındayız her zaman. Bugün de idmanlarında kendilerini ziyarete geldik. Ben de tüm Kastamonu'yu 12. adam olarak takımımızı desteğe, Gazi Stadyumu'na saat 16.00'da davet ediyorum. Görüşmek, buluşmak dileğiyle teşekkür ediyorum" dedi.

Kastamonuspor Teknik Direktörü Ergin Keleş ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oyuncuların hepsinin değerli olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Keleş, play-off karşılaşmalarında ellerinden geleni yaparak bir üst lige çıkacaklarına inandıklarını kaydetti.

Ziyarette teknik heyet ve futbolculara baklava ikram edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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