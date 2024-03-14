Kastamonuspor, galibiyet serisini sürdürüyor

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Son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak seri yakalayan Kastamonuspor, hafta sonu karşılaşacağı 68 Aksaray Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kastamonuspor, yeni teknik patronu Fırat Gül'ün göreve gelmesiyle birlikte çıktığı son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Ligin ilk yarısında elde ettiği 7 puanlık liderlik farkını üst üste aldığı kötü sonuçların ardından kaybeden Kastamonuspor, yakaladığı galibiyet serisiyle Iğdır FK'yı geride bıraktı. Lider Amedspor ile arasında 1 puan fark bulunan Kastamonu ekibi, hafta sonu oynayacağı 68 Aksaray Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. İsmail Dikmenli Tesisleri'nde çalışmalarına devam ettiren Kastamonuspor, Aksaray maçından da galibiyetle ayrılarak rakiplerinin puan kaybetmesini hedefliyor.

17 Mart Pazar günü saat 14.00'te Gazi Stadyumu'nda oynanacak mücadeke öncesi Kastamonuspor'da, sarı kart cezalısı Timur Temeltaş ile sakatlıkları bulunan Oğuz Yılmaz ve Batuhan Gebecelioğlu forma giyemeyecek.

"Nasıl kazanmamız gerekiyorsa o şekilde oynayacağız"

Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada güzel bir seri yakaladıklarını ifade ederek, "Bu hafta gerçekten çok ciddi bir deplasmanda galibiyet aldık. Çünkü rakibimizin düşme sorunu vardı. Düzcespor da neyi varsa sahada ortaya koydu. O yüzden zor bir maç oldu. Kastamonuspor, zaman zaman oyun içerisinde dalgalanmalar olabilir, zaman zaman skora yönelik oynayabilir ama hiçbir zaman gayretinden, mücadelesinden ödün vermeyecek. Biz, şartlar ne olursa olsun her zaman sonuç odaklı oynayacağız. Çünkü puan anlamında hiç kredimiz yok. Çıktığımız maçlardan 3 puan almak için nasıl bir oyun oynanması gerekiyorsa bu 4 maçta nasıl oynadıysak bundan sonraki maçlarda da oynayacağız" dedi.

"Aksaray, ligin iyi oyuncularına sahip bir takım"

68 Aksaray Belediyespor'un ligin güçlü takımlarından bir tanesi olduğunu söyleyen Gül, "Aksaray, ligin iyi oyuncularına sahip bir takım. Kadro olarak değerlendirdiğinizde kötü bir takım değil hatta iyi bir takım diyebiliriz. Zaman zaman onlar da ligde düşüşler yaşamışlar. Dalgalanmalar olmuş, üst üste mağlubiyetler almışlar ama 2. Lig'in iyi takımlarından bir tanesi oluyorlar. Santrforundan defansına kadar bu ligde hem tecrübeli hem potansiyelli genç oyuncuları da bulunuyor. Zor bir maç olacak. Zaten kolay bir maç kalmadı. Çünkü artık ligin sonu yaklaştı, düşme potası daraldı, play-off potası daraldı, şampiyonluk yarışı kızıştı, o yüzden kolay bir maç yok, her maç zor geçecek. Bunun farkındayız. Hiçbir rakibimizi küçümsemeyeceğiz. Hiçbir rakibimizi de gözümüzde büyütmeden maçları nasıl kazanmamış gerekiyorsa o şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Psikolojik olarak demoralize olmuş bir takımı tekrar ayağa kaldırdık"

Kastamonuspor'un ligin ikinci devresinde kötü futbol oynadığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Gül, "Pozisyon vermeyen bir takım olarak değerlendirdiğinizde organize atak yemeyen bir takım olarak değerlendirdiğinizde ben, takımımı başarılı görüyorum. Çünkü şampiyonluk için oynuyorsunuz, atacağınız her gol size 3 puan getirir. O 3 puan da sizi şampiyon yapar. Ben, burada biraz daha akılcı davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ligin boyu kısaldı, bundan sonra stratejik oynamamız gerekiyor. Zaman zaman topu rakibe veriyoruz ama oyunun kontrolünü kaybetmiyoruz. Bence bu önemli, bu yolda da belli bir mesafeyi kat ettik" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızı Aksaray maçında statta görmek istiyoruz"

Son haftalarda iyi bir çıkışlarının olduğunu belirten Kastamonuspor Takım Kaptanı Abdulaziz Solmaz ise, "Allah'a şükür maçlarımızı kayıpsız geçiyoruz. Tabii ki zorlanıyoruz ama kazanmasını da biliyoruz. İyi bir takımız, hocamız geldikten sonrada 4 maçta 4 galibiyet alarak iyi bir galibiyet serisi yakaladık. Kalan son 8 maçımızın hepsi de zor. Şampiyonluk yarışı var, küme düşme potası da var. Bu yüzden diğer takımlarda kazanıyor. Iğdır FK biraz arka planda kaldı ama onlarda iyi bir takım ve rakip. Önümüzde daha 8 maç var. İyi bir takımız, iyi bir ekibiz, şu anda takım ve yönetim olarak, şehir olarak şampiyonluğa odaklanmış bulunuyoruz. Şimdi içeride oynayacağımız zor bir Aksaray maçı var. İnşallah taraftarımızla yoğun bir rağbet gösterirler ve içeride oynadığımız Aksaray maçından da taraftarımızın destekleriyle üç puan ile ayrılırız. İyi bir moral ile inşallah Kastamonu'dan İskenderun maçına gideriz. Oradan da moralli bir şekilde şehrimize dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU