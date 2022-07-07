Katıldıkları ilk turnuvadan üç kupa ile geldiler - Son Dakika
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Katıldıkları ilk turnuvadan üç kupa ile geldiler

07.07.2022 11:52
Katıldıkları ilk turnuvadan üç kupa ile geldiler

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün yeni kurulan hentbol takımı, katıldıkları ilk turnuvada 1 Türkiye, 2 uluslararası şampiyonluk kupası kazandı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün yeni kurulan hentbol takımı, katıldıkları ilk turnuvada 1 Türkiye, 2 uluslararası şampiyonluk kupası kazandı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü formasıyla katıldıkları ilk turnuvadan 3 şampiyonluk kupası kazanan kız hentbol takımı, şampiyonluk alışkanlığını kaybetmiyor. Alanya'da düzenlenen Türkiye Kulüplü Minikler Şampiyonası'nda, Süper Lig'e yatırım yapan favorilerden Kastamonu Belediyesi ile finale kalan Kepezli kızlar, 19-10 gibi farklı bir galibiyet ile kupayı kaldırdı.

Büyüklerine karşı oynadılar

Yine Alanya'da 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nda da hem 2007-2008 yaş kategorisinde, hem de 2009-2010 yaş kategorisinde şampiyon olan takım, 2 kupa birden kaldırmanın mutluluğunu yaşadı. Milli Egemenlik Stadı'nda yapılan turnuvada kendilerinden 2 yaş büyük ve tecrübeli takımlara karşı zafer kazanan Kepez'in hentbolcuları, coşku oluşturdu.

Türkiye'nin geleceği

Önceki yıllarda Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu Takımı olarak iki kez okullar arası Türkiye şampiyonu olduklarını hatırlatan Başantrenör Sertan Sarpaş, öğrencilerinin şampiyonluk kupası kaldırmayı alışkanlık haline getirdiğini söyledi. Bu çocukların Türkiye hentbolunun geleceği olduğunu belirten Sarpaş, daha büyük takımlara karşı namağlup şampiyon olduklarını söyledi.

Belediye çatısı altında yarışmanın farkını Alanya'da turnuvalarda gördüklerini ifade eden Sarpaş, "Sporcularımız, kulübün kaplamalı otobüsü ile maça gitmelerinden bile olumlu etkilendi. Onlara özgüven kattı, önemsendiklerini hissettiler. Kulüp başkanımız Hakan Çatal, şube sorumlumuz Mustafa Şimşek başta olmak üzere takımı destekleyen herkese şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu. - ANTALYA

YORUMLAR
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Kepez'den 14. sünnet şöleni Kepez'den 14. sünnet şöleni Kepez Meclisi'nden, Patara Meclisi'nde özel oturum kararı Kepez Meclisi'nden, Patara Meclisi'nde özel oturum kararı
Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Türkiye, Kepez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Katıldıkları ilk turnuvadan üç kupa ile geldiler - Son Dakika

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