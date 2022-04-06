Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, 4 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika
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Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, 4 Mayıs'ta yapılacak

06.04.2022 15:21
Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, 4 Mayıs'ta yapılacak

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince düzenlenen 97. Geleneksel Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri ve At Yarışları, 4 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince düzenlenen 97. Geleneksel Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri ve At Yarışları, 4 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AA muhabirine, beldenin pehlivanlar diyarı olduğunu söyledi.

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nin yaklaşık bir asırdır düzenlendiğini ifade eden Çölgeçen, "Kültürel mirasımız ata sporumuz yağlı pehlivan güreşlerimizin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması ve gençlerimizin hak ettiği ilgiyi görmesi açısından güreş etkinlikleri çok önemlidir." diye konuştu.

Çölgeçen, etkinlikler kapsamında at yarışları da düzenleneceğini kaydetti.

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Yağlı Pehlivan Güreşleri, Büyükmandıra, Kırklareli, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, 4 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika


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