Kaya Muzaffer Ilıcak, Hatay BŞB Başkanı Lütfü Savaş'a kitaplarını hediye etti - Son Dakika
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Kaya Muzaffer Ilıcak, Hatay BŞB Başkanı Lütfü Savaş'a kitaplarını hediye etti

26.07.2022 13:36
Kaya Muzaffer Ilıcak, Hatay BŞB Başkanı Lütfü Savaş'a kitaplarını hediye etti

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF), Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Kurucu Başkanı ve Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF), Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Kurucu Başkanı ve Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a, 'Uyuşturucuyla Mücadelede Tek Yol Spor' ve 'Karakuşak Köşe Yazıları' adlı kitaplarını hediye etti.

DUMESF, Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Kurucu Başkanı ve THMAF Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Hatay'ın anavatana katılışının 83. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 11. Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası'nda, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile bir araya geldi.

Kaya Muzaffer Ilıcak, Başkan Savaş'a; 'Uyuşturucuyla Mücadelede Tek Yol Spor' ve 'Karakuşak Köşe Yazıları' kitaplarını hediye etti.

Ilıcak, 'Uyuşturucuyla Mücadelede Tek Yol Spor' kitabında; sporun bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynadığına dikkat çekerken, 'Karakuşak Köşe Yazıları' adlı kitabında ise 2003-2009 yılları arasında kaleme aldığı köşe yazılarına değiniyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Muzaffer Ilıcak, Lütfü Savaş, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaya Muzaffer Ilıcak, Hatay BŞB Başkanı Lütfü Savaş'a kitaplarını hediye etti - Son Dakika

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