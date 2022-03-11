Kayaklı Koşu Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

Türkiye Kayak Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası Erzurum'da sona erdi.Kandilli Biathlon ve Kayaklı Koşu Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, 15 ilden 186 sporcu katıldı. İli gün süren ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı organizasyonda genel klasmanda Bolu birinci, Muş ikinci, Hakkari ise üçüncü sırada yer aldı. Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporcuların madalyaları, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Federasyon Başkanvekili Cafer Nuroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Yıldırım, Haydar Çetinkaya, Mustafa Yıkıcı ve katılımcılar tarafından verildi.
Kaynak: DHA
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