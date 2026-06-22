Kaymakam Keklik\'ten Sena Bayır\'a Destek

Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, U20 Hentbol Milli Takımı'na seçilen Sena Bayır ve ailesini makamında kabul ederek başarı dileklerinde bulundu.

Kaymakam Keklik; U20 Hentbol Milli Takımı'na seçilen Sena Bayır ve ailesini makamında ağırladı.

Ziyarette milli sporcu Sena Bayır'ın elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Keklik, genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaymakam Keklik, U20 Hentbol Dünya Şampiyonası kapsamında İspanya'da Türkiye'yi temsil edecek olan Sena Bayır'a başarı temennilerini ileterek, uluslararası arenada ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ifade etti. - HATAY