Kaymakam Memiş, satranç şampiyonlarını tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakam Memiş, satranç şampiyonlarını tebrik etti

16.03.2022 10:26
Kaymakam Memiş, satranç şampiyonlarını tebrik etti

Burhaniye'de Kaymakam İlyas Memiş, Balıkesir İl birincisi olan satranççıları makamında kabul etti.

Burhaniye'de Kaymakam İlyas Memiş, Balıkesir İl birincisi olan satranççıları makamında kabul etti. Kaymakam, Okullar arası Küçükler-Yıldızlar-Gençler Satranç Turnuvasında Yıldızlar Açık kategorisinde il birincisi olan Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu öğrencilerini makamında ağırlayarak tebrik etti.

Okul Müdürü Mehmet Çelik ve başarılı öğrencileri tebrik eden Kaymakam Memi, "Öğrencilerimizin bu başarısıyla Burhaniye satranç alanındaki başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Sadece Burhaniye'yi değil bundan sonra bölge şampiyonasında Balıkesir'i de temsil edecek öğrencilerimiz elde ettikleri başarılarla hepimizi gururlandırdılar. 5 öğrencimizi ve onların üzerlerinde emekleri olan öğretmenimiz Taner Özen ve okul müdürümüz Mehmet Çelik'i tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. Kaymakam, başarılarının sevincini paylaşmak üzere gelen öğrencilere kitap hediye ederken bölge müsabakalarında başarılar diledi. - BALIKESİR

Kaymakam Memiş, satranç şampiyonlarını tebrik etti

YORUMLAR
500
Trabzon'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi Trabzon'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Mehmet Çelik, İlyas Memiş, Balıkesir, okullar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kaymakam Memiş, satranç şampiyonlarını tebrik etti - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Flash TV'ye kayyım atanıyor! Hayatta olan kardeş, ölen kardeşi suçladı
10:11 Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı: Hemen tutanak tuttu
10:11 Emniyet uyuşturucuda korkutan gerçekleri açıkladı: Ortaokul yaşına kadar düştü, çocuklar internetten bile alabiliyor
09:55 Messi'nin mutsuz sonunu Ronaldo da yaşadı: Takımı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
09:52 Milyonların gözü kulağı bu haberde! 3600 ek gösterge için kritik toplantı bugün
09:39 Bir Rus general daha öldürüldü: Rusya, cephede komuta kademesini kaybetmeye devam ediyor
09:35 Ağabeyi beyzbol sopasını tüm gücüyle bebeğin kafasına vurdu! Anneye tepkiler çığ gibi
09:28 Bu da ATM dolandırıcısı: 38 kişiyi ATM bozuk diye kandırdı, 100 bin liralarını çalı
09:26 Songül Karlı'ya hayranlarından sitem: O ilk yıllardaki güzelliğin kalmadı, filtreyi bırak!
09:04 Ya Eyfel Kulesi bombalansaydı? Ukrayna Parlamentosu'ndan kurgu video
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 10:33:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kaymakam Memiş, satranç şampiyonlarını tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement