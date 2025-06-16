Kaymakam Ürkmezer Alanyaspor\'a Veda Ziyareti Gerçekleştirdi

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İstanbul Beykoz Kaymakamlığı'na atanmasının ardından Alanya spor'a veda ziyaretinde bulundu.

Alanya'da 5 yıllık görev süresini tamamlayan ve son kaymakamlar kararnamesi ile İstanbul Beykoz Kaymakamlığı'na atanan Dr. Fatih Ürkmezer Alanyaspor'a veda ziyaretinde bulundu. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulunun karşıladığı Kaymakam Ürkmezer, Alanyaspor ile Alanya Kaymakamlığı'nın spor alanında birçok ortak projeye imza attığını belirtti. İlçede spor adına bir çalışma yapıldığında Alanyaspor'un kesinlikle içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Ürkmezer, Alanyaspor'un sadece futbol değil, birçok branşta da sporu geliştirdiğini söyledi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Dr. Fatih Ürkmezer'e yeni görev yerinde başarılar dileyerek, 5 yıllık görev süresince Alanyaspor'a ve ilçeye yaptığı katkılardan dolayı Ürkmezer'e teşekkür etti. - ANTALYA