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Kaynaşlı Belediye Spor Kulübü, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Anısına Düzenlenen Karate Turnuvasında 9 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Kaynaşlı Belediye Spor Kulübü, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Anısına Düzenlenen Karate Turnuvasında 9 Madalya Kazandı

Sakarya'da düzenlenen Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına düzenlenen Karate Turnuvasında Kaynaşlı Belediye Spor Kulübü sporcuları 2 altın, 1 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı. Kaynaşlı Belediye Spor Kulübü Karate Antrenörü Milli Sporcu Sabri Kıroğlu, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve desteklerinden ötürü Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'e teşekkür etti.

Kaynaşlı Belediye Spor Kulübü, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Anısına Düzenlenen Karate Turnuvasında 9 Madalya Kazandı
22.01.2024 - 09:54,
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DÜZCE(İHA) – Sakarya'da düzenlenen Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına düzenlenen Karate Turnuvasında Kaynaşlı Belediye Spor Kulübü sporcuları 9 madalya ile döndüler.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen iller arası Karate turnuvasına Kaynaşlı Belediye Spor kulübü sporcuları da mücadele etti. Sporcular 2 altın, 1 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile şehre döndüler.

Kaynaşlı Belediye Spor Kulübü Karate Antrenörü Milli Sporcu Sabri Kıroğlu, "Sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Desteklerinden ötürü Kaynaşlı belediye başkanımız Birol Şahin 'ne teşekkür ederiz. Şampiyonların adresi Kaynaşlı Belediye Spor" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kaynaşlı Belediye Spor Kulübü, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Anısına Düzenlenen Karate Turnuvasında 9 Madalya Kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaynaşlı Belediye Spor Kulübü, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Anısına Düzenlenen Karate Turnuvasında 9 Madalya Kazandı - Son Dakika
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