Kayra Özdemir, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde mağlup oldu

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu Kayra Özdemir, yarı finaldeki maçını kaybetti.

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında kadınlar +78 kilo son 16 turunda Moğolistanlı Amarsaikhan Adiyarsuren'i, çeyrek finalde de Japon Akira Sone'yi yenen Kayra Özdemir yarı finale yükseldi.

Yarı finalde İsrailli Raz Hershko ile karşılaşan milli sporcu, rakibine maçın hemen başında ippon puanıyla mağlup olarak final şansını kaybetti.

Kayra Özdemir, bronz madalya müsabakasında Japon Hayun Kim ile karşılaşacak.