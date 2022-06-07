Goller: Emirhan Yılmaz dk.55, Abdullah Oflaz (kendi kalesine) dk.68, Ufuk Biçer dk.73, Mirkan Yıldırım (kendi kalesine) dk.76, Furkan Demirbozan dk.90+4 (Cırgalanspor), Selçuk Cömert dk.2, 35 ve 41, Ali Eren Güçlü dk.7, Emrah Kaplangiray dk.76 ve 90+2 (Yahyalı Gençlerbirliği) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Ali Eren, Kayseri, Yahyalı, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Cırgalanspor: 5 Yahyalı Gençlerbirliği: 6 - Son Dakika

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