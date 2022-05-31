Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Güneşli Gençlikspor: 2 Güneşspor: 4 - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Güneşli Gençlikspor: 2 Güneşspor: 4

31.05.2022 08:41
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Güneşli Gençlikspor: 2 Güneşspor: 4

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu maçında Güneşspor, Güneşli Gençlikspor'u 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu maçında Güneşspor, Güneşli Gençlikspor'u 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Erkilet 2 Nolu

Hakemler: Hakan Çam xx, Oğuzhan Bahçıvan xx, Kadir Çelikbaş xx

Güneşli Gençlikspor: Anıl Demiral x, Fırat Demirbilek x, Oğuzhan Onat xx, Kerim Kudak x, Emre Yılmaz x, Murat Korkmaz x, Sabit Temir xx, Halil İbrahim İslam xx, Furkan Özkara x, Yalçın Kayabaşı xx, Evre Özel xx

Güneşspor: Mustafa Doğan x, Mehmet Durdu xx, Cengizhan Bakar xx, Sedat Sönmez xxx, Murat Altıner xx, Kürşat Cengiz xxx, Mustafa Kavdır xxx, Enbiya Kurtuluş xx, Osman Rızvan xxx, Fatih Demircan xxx, Samet Ülger xxx

Goller: Sabit Demir Dk.61, Halil İbrahim İslam Dk.90+1 (Güneşli Gençlikspor) Mustafa Kavdır Dk.33 ve 55, Fatih Nazlı Demircan Dk.34 ve 38 (Güneşspor) - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Güneşli Gençlikspor: 2 Güneşspor: 4 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Güneşli Gençlikspor: 2 Güneşspor: 4 - Son Dakika
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