Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: İsmail Okumuş FK: 1 G. O. Paşaspor: 2 - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: İsmail Okumuş FK: 1 G. O. Paşaspor: 2

27.06.2022 14:19
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: İsmail Okumuş FK: 1 G. O. Paşaspor: 2

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda ligin son maçında İsmail Okumuş FK ile Gazi Osman Paşaspor karşılaştı.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda ligin son maçında İsmail Okumuş FK ile Gazi Osman Paşaspor karşılaştı. Maçın ilk yarısında atılan goller neticesinde Play Off vizesini alan taraf Gazi Osman Paşaspor oldu.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Ahmet Ulu, İbrahim Çolak, Serkan Yıldırım

İsmail Okumuş: Fırat Ayçiçek, Engin Üçel, Samet Koçyiğit, Mehmet Mücahit Karer, Alihan Koçer, Yusuf Soysal, Hüseyin Çakır, Yusuf Şengül, Furkan Karakaya, Mahmut Yavuz

Gazi Osman Paşaspor: Yaşar Şener, Efekan Korkmaz, Adem Karataş, Abdulkerim Sain, Ahmet Sürmeli, Cengiz Çay, Hasan Doğan, Hakan Yılmaz, Semihcan Gül, Emrecan Tepedaş, Silvan Gezer

Goller: Efekan Korkmaz dk.37 (kendi kalesine) (İsmail Okumuş FK), Silvan Gezer dk.10, Ahmet Sürmeli dk.14 (Gazi Osman Paşaspor) - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

İsmail Okumuş, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: İsmail Okumuş FK: 1 G. O. Paşaspor: 2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: İsmail Okumuş FK: 1 G. O. Paşaspor: 2 - Son Dakika
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