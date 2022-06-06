Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu: Kocasinan Gençlikspor: 3 Yeşilspor: 1 - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu: Kocasinan Gençlikspor: 3 Yeşilspor: 1

06.06.2022 16:07
Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu: Kocasinan Gençlikspor: 3 Yeşilspor: 1

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda ligin 13. haftasında Kocasinan Gençlikspor ile Yeşilspor karşı karşıya geldi.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda ligin 13. haftasında Kocasinan Gençlikspor ile Yeşilspor karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı müsabakada 3 puanı 3-1'lik sonuçla Kocasinan Gençlikspor aldı.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Hacı Güverti, Sema Çetin, Adem Barış Macit

Kocasinan Gençlikspor: Bedirhan Bozkurt, Mustafa Pelen (Dk.75 Murat Çakmak), Emin Osman, Bayram Altundağ (Dk.69 Ahmet Soyak), Cankat Yalçın, Ersin Taşdemir, Okan Duran, Seyit Bilecen (Dk.55 Musa Küpeli), Ramazan Bulmuş, Ahmet Kahveci, Şerafettin Sevim

Yeşilspor: Ozan Erkip, Şeref Akdağ, Ahmet Turan, Hüseyin Yörük, Yalçın Kaya (Dk.68 Yusuf Güleç), Kerem Batuhan, İsmail Çatal, Fatih Özçelik, Barış Özçelik, Serkan Özırmak

Goller: Şerafettin Sevim dk.33 ve 88, Ramazan Bulmuş dk.88 (penaltı) (Kocasinan Gençlikspor), Kerem Batuhan dk.65 (Yeşilspor) - KAYSERİ

Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu: Kocasinan Gençlikspor: 3 Yeşilspor: 1
Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu: Kocasinan Gençlikspor: 3 Yeşilspor: 1

YORUMLAR
500
70 yaşındaki Nermin teyzenin eğitim azmi gençlere taş çıkarıyor 70 yaşındaki Nermin teyzenin eğitim azmi gençlere taş çıkarıyor Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa
Kaynak: İHA

Kocasinan, Bozkurt, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu: Kocasinan Gençlikspor: 3 Yeşilspor: 1 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:45 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:41 Dansözlü etkinlik düzenlenen ilkokulla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark yüzde 8.1
15:35 Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor
15:18 Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı: An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık
14:53 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular
14:51 Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma açık artırmada satıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 16:11:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu: Kocasinan Gençlikspor: 3 Yeşilspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement