Kayseri 1.Amatör Küme C Grubu: Argıncıkspor farklı kazandı

Goller: Yavuz Selim Kılıçaslan dk. 5 ve 35, Tahir Can Çeçen dk. 11.dk, Sedat Kurt dk.18, Yunus Emre Mert dk.33 ve 38, Fethi Kaplan dk.43 ve 54 (Argıncıkspor) - KAYSERİ

Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu maçında Argıncıkspor, rakibi Develi Erciyesspor'u 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 3 puanı aldı.

Kaynak: İHA

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