Kayseri 1.Amatör Küme D Grubu: Erkiletspor: 2 Kafkasspor: 2 - Son Dakika
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Kayseri 1.Amatör Küme D Grubu: Erkiletspor: 2 Kafkasspor: 2

07.06.2022 08:31
Kayseri 1.Amatör Küme D Grubu: Erkiletspor: 2 Kafkasspor: 2

Kayseri 1. Amatör Küme D Grubunda zirve mücadelesi veren Erkiletspor ile Kafkasspor karşı karşıya geldi.

Kayseri 1. Amatör Küme D Grubunda zirve mücadelesi veren Erkiletspor ile Kafkasspor karşı karşıya geldi. 4 golün ve 1 kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan çıkmadı.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Hakan Çam, Oğuzhan Bahçıvan, Ramazan Ay

Erkiletspor: Ahmet Şahin Demir, Bekir Arslan, Burhanettin (Dk.46 M.Sefa), İlker Toprak, Adem Yerli, Emre Can Irmak, Hüseyin Yalçın, Gazi Hançer, Sadri Şimşek, Fatih Emre Taş, Tamer Savaş

Kafkasspor: Koray Albayrak, Sabri Doğan, Serdar Ekinci, Onur Ekinci, Can Gündüz, Osman Altuntaş, Samet Bozkurt, Eser Şengül, Kutay Altuntaş, Fırat Durkut, Şehzade Ceyhan

Goller: Samet Bozkurt dk.55, Sabri Doğan dk.85 (Kafkasspor), İlker Toprak dk.13, M. Sefa dk.53 (Erkiletspor)

Kırmızı Kart: Sabri Doğan dk.90 (Kafkasspor) - KAYSERİ

Kayseri 1.Amatör Küme D Grubu: Erkiletspor: 2 Kafkasspor: 2
Kayseri 1.Amatör Küme D Grubu: Erkiletspor: 2 Kafkasspor: 2

YORUMLAR
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Başkan Büyükkılıç, Develi Devlet Hastanesi çalışmalarını inceledi Başkan Büyükkılıç, Develi Devlet Hastanesi çalışmalarını inceledi Kayseri 1.Amatör Küme A Grubu: Gazi Osman Paşaspor: 1 Güneşspor: 0 Kayseri 1.Amatör Küme A Grubu: Gazi Osman Paşaspor: 1 Güneşspor: 0
Kaynak: İHA

Sabri Doğan, Şahin Demir, Ramazan Ay, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 1.Amatör Küme D Grubu: Erkiletspor: 2 Kafkasspor: 2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri 1.Amatör Küme D Grubu: Erkiletspor: 2 Kafkasspor: 2 - Son Dakika
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