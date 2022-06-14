Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu maçında Erkiletspor, grup lideri Anadolu Yıldızları'nı 2-1 mağlup ederek puanın sahibi oldu. Anadolu Yıldızları bu mağlubiyetle sezonun ilk mağlubiyetini aldı

Kaynak: İHA

Şahin Demir, Erkilet, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Erkiletspor lideri mağlup etti - Son Dakika

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