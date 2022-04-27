Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 112 gol atıldı - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 112 gol atıldı

27.04.2022 10:22
Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 112 gol atıldı

Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme 2021-2022 sezonu, hafta sonu oynanan 6. hafta karşılaşmaları ile tamamlandı.

Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme 2021-2022 sezonu, hafta sonu oynanan 6. hafta karşılaşmaları ile tamamlandı.

Kayseri Adem Özbek 1.Amatör Küme A, B, C, D, E ve F Gruplarında 6. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 22 müsabakada toplam 112 gol atıldı. En farklı galibiyeti A Grubu lideri Gaziosmanpaşaspor, Güneşli Gençlikspor'u 14 - 0 yenerek alırken, 2 maç ise berabere bitti.

1. Amatör Küme 6. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Gaziosmanpaşaspor 14-0 Güneşli Gençlikspor

Kocasinan Yemlihaspor 5-1 Bünyan Belediyespor

Yeni Kıranardıspor 6-1 Talas İdman Yurduspor

Yahyalı Gençlerbirliği 5-5 Erciyes İdmangücü

Kayseri Simya Kolejispor 8-3 Cırgalanspor

Kocasinan Gençlikspor 1-0 Yeni Esenspor

Sindelhöyükspor 2-0 Yeşilspor

Yerköyspor 4-2 Argıncık Esnafspor

Sungur FK 7-0 Yeşilhisar Belediyespor

Argıncıkspor 5-0 Kuşçu Mithatpaşaspor

Develi Erciyesspor 3-0 Sarız Anadoluspor

Anadolu Yıldızları 2-0 Talas Denizspor

Kılıçaslan Yıldızspor 7-2 Yeşilspor

Kafkasspor 4-0 Döğerspor

Sümerspor 2-1 Belsinspor

Makfitspor 3-0 Anayurt Final

Erciyesgücüspor 7-1 Fevzi Çakmakspor

Sosun Birlikspor 3-2 Akkışla Gençlikspor

Palasspor 2-0 Kayseri Göktürkspor

İsmail Okumuşspor 1-1 Güneşspor

1966 Turanspor 1-1 Demirspor - KAYSERİ

Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 112 gol atıldı
Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 112 gol atıldı
Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 112 gol atıldı

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Gaziosmanpaşaspor, Kayseri, Özbek, 112, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 112 gol atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme'de 22 maçta 112 gol atıldı - Son Dakika
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