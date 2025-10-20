Kayseri 1. Amatör Küme\'de 5. Hafta Maçları Geride Kaldı

Kayseri 1. Amatör Küme'de 5. hafta maçları oynandı.
Bu sezon iki ayrı grupta oynanan 1. Amatör Küme'nin 5. haftasında toplam 10 karşılaşmada takımlar 38 gol attı. A Grubu'nda 12 puanla Kayseri Yolspor alırken, B Grubu'nda ise Kayseri Ülküspor 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu sezon büyük heyecana sahne olan 1. Amatör Küme'de 6. hafta müsabakaları bu hafta sonu oynanacak. Kayseri 1. Amatör Küme'de oynanan 5. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:
Belsinspor 2-2 Tomarza Belediyespor
1966 Turanspor 4-1 Buğdaylıspor
İsmail Okumuş FK 1-1 Sosun Birlikspor
K.Ülküspor 3-0 Sindelhöyük Yıldızspor
Kayserigücü FK 4-2 Bünyan Belediyespor
Yeni Erciyesspor 1-0 Yeşilspor
Büyük Toramanspor 8-1 K.Yemlihaspor
Gültepespor 0-4 Kayseri Yolspor
Kayseri Ömürspor 1-0 Güneşspor
Sindelhöyükspor 3-0 Sungur FK - KAYSERİ
