Kayseri 1. Amatör Küme'de düşen 20 takım belli oldu

Kayseri Birinci Amatör Küme'de 2021-2022 futbol sezonu tamamlandı. Gruplarında başarısız olan 17 takım alt lige düşerken 3 takım ise Play-Out maçları sonrası lige veda etti.

Kayseri Birinci Amatör Küme'ye veda eden takımlar belli oldu. Bu sezon ilk kez 6 grupta 53 takım halinde oynanan 1. Amatör Küme'de 20 takım başarısız oldu. Birinci Amatör Küme A Grubunda Güneşli Gençlikspor, Büyüleyenspor, Cırgalanspor, B Grubunda Talas İdman Yurdu, Yeni Esenspor, Yeşilspor, C Grubunda Kuşçu Mithatpaşaspor, Yeşilhisar Belediyespor, Sarız Anadoluspor, D Grubunda Yıldırım Beyazıt Şafakspor, Yeni Düğerspor, Kayseri Sağlıkspor, E Grubunda Kayseri Sümerspor, Pınarbaşı Belediyespor, Olimpikspor ve F Grubunda Ambar Kızılırmakspor ile Fevzi Çakmakspor küme düşen takımlar olurken 3 takım ise hafta sonu oynanan Play-Out maçları sonrası belli oldu.

Play-Out maçlarında rakiplerine mağlup olan Anayurt Finalspor, Erciyes İdmangücü ve Develi Erciyesspor küme düşen son 3 takım oldu. - KAYSERİ