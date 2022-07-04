Maçlar sonrasında mutlu sona ulaşan takımlara kupa ve madalyaları verildi. Statta düzenlenen törene Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Kaysirspor eski Başkanı Ahmet Yıldız, TÜFAD Başkanı Osman Yozgat , Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve kulüp yöneticileri katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Erkilet, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayseri 1. Amatör Küme'de şampiyonlar belli oldu - Son Dakika

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