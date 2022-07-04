Kayseri 1. Amatör Küme'de şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme'de şampiyonlar belli oldu

04.07.2022 17:16
Kayseri 1. Amatör Küme'de şampiyonlar belli oldu

Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off maçları oynandı.

Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off maçları oynandı. Süper Amatör Küme'ye yükselen 6 takım belli oldu.

Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off müsabakaları sonucunda şampiyon takımlar belli oldu. Erkilet stadında oynanan 6 müsabaka sonrasında Sungur Futbol Kulübü, Kayseri Simya Koleji, Argıncıkspor, Gazi Osman Paşaspor, Kocasinan Yemlihaspor ve Makfit takımları Süper Amatör Küme'ye yükselmeyi başardı.

Maçlar sonrasında mutlu sona ulaşan takımlara kupa ve madalyaları verildi. Statta düzenlenen törene Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Kaysirspor eski Başkanı Ahmet Yıldız, TÜFAD Başkanı Osman Yozgat, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve kulüp yöneticileri katıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Erkilet, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme'de şampiyonlar belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme'de şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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