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Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi - Son Dakika

Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi

19.02.2022 15:36
Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi

Kayseri 1.Amatör Küme 2021-2022 futbol sezonu lig fikstürü çekildi.

Kayseri 1.Amatör Küme 2021-2022 futbol sezonu lig fikstürü çekildi.

Kayseri 1.Amatör Küme 2021-2022 futbol sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Kayseri Saha Komiserleri Derneği Başkanı Şinasi Acar ve kulüp temsilcileri katıldı. 53 takımın katılacağı 1.Amatör Küme'nin yeni sezonda 6 grupta oynanmasına karar verildi. 5 grupta 9 takım 1 grupta ise 8 takım mücadele edecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Play Off maçları oynayacak. Bu maçlar neticesinde 6 takım Süper Amatör Küme'ye yükselecek.

Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında Birinci Amatör Küme'de gruplar şu şekilde oldu:

A Grubu: Büyüleyenspor, Yahyalı Gençlerbirliği, Erciyes İdmangücü, Simya Koleji, Cırgalanspor, Gazi Osman Paşaspor, Güneşli Gençlikspor, İsmail Okumuş Spor

B Grubu: Sindelhöyükspor, Yerköyspor, Kayseri Meysuspor, Yeni Esenspor, Kocasinan Gençlikspor, Argıncık Esnafspor, Kayseri İdmanyurdu, Yeşil Spor, Yeni Kıranardı

C Grubu: Develi Erciyesspor, Yeşilhisar Belediyespor, Argıncıkspor, Kayseri Demirspor, Turanspor, Trabzon 3861 Spor, Cuma Uluçayspor, Sarızspor, Kuşçu Mithatpaşaspor

D Grubu: Yıldırım Beyazıt Şafakspor, Develigücü Gençlikspor, Anadolu Yıldızları, Talas DEnizspor, Kayseri Sağlıkspor, Yeni Düğerspor, Erkiletspor, Kılıçaslan Yıldızspor, Kafkasspor

E Grubu: Bnyan Belediyespor, Pınarbaşı Belediyespor, Belsinspor, Anayurt Finalspor, Sümerspor, Yemliha Belediyespor, Yeni Erciyesspor, Makfitspo, Kayseri Olimpikspor

F Grubu: Akkışla Gençlikspor, Palasspor, Kayseri Göktürkspor, Fevzi Çakmakspor, Sosun Birlikspor, Erciyesgücü FK, İncesu Gençlikspor, Ambar Kızılırmakspor - KAYSERİ

Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi
Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi

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Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi Şinasi Acar'dan Mutlu Önal'a teşekkür Şinasi Acar'dan Mutlu Önal'a teşekkür 'Geleceğin Şampiyonları' seçiliyor 'Geleceğin Şampiyonları' seçiliyor

Ali İhsan Su, Kayseri, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi - Son Dakika Spor


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