Kayseri 1.Amatör Küme: Kocasinan Yemlihaspor: 3 Anayurt Finalspor: 1 - Son Dakika
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Kayseri 1.Amatör Küme: Kocasinan Yemlihaspor: 3 Anayurt Finalspor: 1

04.04.2022 08:35
Kayseri 1.Amatör Küme: Kocasinan Yemlihaspor: 3 Anayurt Finalspor: 1

Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme E Grubunda mücadele eden Kocasinan Yemlihaspor, ligin 3. haftasında oynadığı maçta Anayurt Finalspor'u 3-1 mağlup ederek 3'de 3 yaptı.

Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme E Grubunda mücadele eden Kocasinan Yemlihaspor, ligin 3. haftasında oynadığı maçta Anayurt Finalspor'u 3-1 mağlup ederek 3'de 3 yaptı.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Rıza Öztürk xx, Kadir Çelikbaş xx, Hamza Yıldız xx

Kocasinan Yemlihaspor: Altay Öztürk xx, Sami İnkayası xxx, Ömer Faruk Karaca xx, (Yakup Kozan xx dk.45), Ömer Yasin Evler xxx, Serhat Özdemir xxx, Yusuf Berat Özbilek xxx, (Mehmet Öner xx dk.77 ) Ahmet Arsoy xxx, Murat Çift xx, (Aşkın Okur xxx dk.68), Mustafa Bartu xx, (Mustafa Yıldırım xx dk.77) Adem Yönel xxx, Resul Salma xx

Anayurt Finalspor: Ramazan Dukan x, Alican Haskara xx, Hasan Demirağ xx, Mustafa Tunç xx, Enes Türkkan x, (Kerim x dk.46), Şehmuz Dukan xx, Yahya Kemal Düzgün xx, Ali B. Taşlak xx, Görkem Çetin xx, İlker Angıt x, Ali Hayret xx

Goller: Ahmet Arsoy dk.10, Adem Yönel dk.56 ve 90 (Kocasinan Yemlihaspor), İlker Angıt dk.32 (Anayurt Finalspor)

Kırmızı Kart: İlker Angıt dk.56 (Anayurt Finalspor ) - KAYSERİ

Kayseri 1.Amatör Küme: Kocasinan Yemlihaspor: 3 Anayurt Finalspor: 1

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Rıza Öztürk, Kocasinan, Kayseri, Özbek, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri 1.Amatör Küme: Kocasinan Yemlihaspor: 3 Anayurt Finalspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri 1.Amatör Küme: Kocasinan Yemlihaspor: 3 Anayurt Finalspor: 1 - Son Dakika
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