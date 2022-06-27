Kayseri 1.Amatör Küme: Küme düşen 17 takım belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri 1.Amatör Küme: Küme düşen 17 takım belli oldu

27.06.2022 12:31
Kayseri 1.Amatör Küme: Küme düşen 17 takım belli oldu

Kayseri Birinci Amatör Küme sona erdi.

Kayseri Birinci Amatör Küme sona erdi. Gruplarında başarısız olan 17 takım alt lige düştü. Küme düşecek son 3 takım, Play Out maçları neticesinde belli olacak.

Kayseri Birinci Amatör Küme'ye veda eden takımlar belli oldu. Bu sezon ilk kez 6 grupta 53 takım halinde oynanan 1. Amatör Küme'de 17 takım başarısız oldu. Birinci Amatör Küme A Grubunda Güneşli Gençlikspor, Büyüleyenspor, Cırgalanspor, B Grubunda Talas İdman Yurdu, Yeni Esenspor, Yeşilspor, C Grubunda Kuşçu Mithatpaşaspor, Yeşilhisar Belediyespor, Sarız Anadoluspor, D Grubunda Yıldırım Beyazıt Şafakspor, Yeni Düğerspor, Kayseri Sağlıkspor, E Grubunda Kayseri Sümerspor, Pınarbaşı Belediyespor, Olimpikspor ve F Grubunda Ambar Kızılırmakspor ile Fevzi Çakmakspor küme düşen takımlar oldu.

Öte yandan küme düşen diğer 3 takım, oynanacak olan Play Out maçları sonrasında belli olacak. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
MHP'li İsmail Özdemir: 'Teröristlerin amacı 4 parçalı sözde bir devleti hayata geçirmek' MHP'li İsmail Özdemir: 'Teröristlerin amacı 4 parçalı sözde bir devleti hayata geçirmek' Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan İncesu çıkarması Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan İncesu çıkarması
Kaynak: İHA

Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 1.Amatör Küme: Küme düşen 17 takım belli oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:20 Başka kimse kalmadı! Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:15 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 12:38:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri 1.Amatör Küme: Küme düşen 17 takım belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement