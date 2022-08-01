Hale Nur Göktaş, Kayseri Atletikspor'da - Son Dakika
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Hale Nur Göktaş, Kayseri Atletikspor'da

01.08.2022 11:19
Hale Nur Göktaş, Kayseri Atletikspor'da

Kayseri Atletikspor Kulübü, Generali Sigorta Sakarya Voleybol forması giyen orta oyuncu Hale Nur Göktaş'ı kadrosuna kattı.

Kayseri Atletikspor Kulübü, Generali Sigorta Sakarya Voleybol forması giyen orta oyuncu Hale Nur Göktaş'ı kadrosuna kattı.

SigortaShop Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Kayseri Atletikspor, yeni sezon öncesi transferlerini sürdürüyor. Mavi beyazlılar dış transferde Generali Sigorta Sakarya Voleybol forma giyen orta oyuncu Hale Nur Göktaş'ı renklerine bağladı. Kayseri Atletikspor Kulübünden yapılan açıklamada; "Ailene hoş geldin Hale Nur Göktaş. TVF Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden sultanlarımıza takviye. 1999 doğumlu orta oyuncu Hale Nur Göktaş önümüzdeki sezon takımımızın formasını terletecek. Transfer hayırlı olsun" denildi.

Öte yandan Kayseri Atletikspor Voleybol takımı dış transferde 8 ismi kadrosuna kattı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

voleybol, Sakarya, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hale Nur Göktaş, Kayseri Atletikspor'da - Son Dakika

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