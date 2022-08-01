SigortaShop Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Kayseri Atletikspor, yeni sezon öncesi transferlerini sürdürüyor. Mavi beyazlılar dış transferde Generali Sigorta Sakarya Voleybol forma giyen orta oyuncu Hale Nur Göktaş'ı renklerine bağladı. Kayseri Atletikspor Kulübünden yapılan açıklamada; "Ailene hoş geldin Hale Nur Göktaş. TVF Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden sultanlarımıza takviye. 1999 doğumlu orta oyuncu Hale Nur Göktaş önümüzdeki sezon takımımızın formasını terletecek. Transfer hayırlı olsun" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Hale Nur Göktaş, Kayseri Atletikspor'da - Son Dakika

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