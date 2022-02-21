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Kayseri atletler madalyalarla döndü - Son Dakika

Kayseri atletler madalyalarla döndü

21.02.2022 08:32
Kayseri atletler madalyalarla döndü

Türkiye Atletizm U-16 Salon Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular başarılarıyla göz kamaştırdı.

Türkiye Atletizm U-16 Salon Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular başarılarıyla göz kamaştırdı.

Bursa'da 500'ü aşkın sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 4x200 bayrak takımı Türkiye Şampiyonu Üveys Kaplan, Uzun Atlama kategorisinde Türkiye üçüncüsü, Şeyma Kamaş Üç Adım Atlama kategorisinde Türkiye ikincisi, Hiranur Akburak Üç Adım Atlama Türkiye üçüncüsü, Döndü Kübra Boyraz bin 500 metrede üçüncü oldu. Emre Ekinci Gülle Atma kategorisinde dördüncü olurken, Kayseri SEM sporcusu Ayşe Melek Akyüz Yüksek Atlama branşında Türkiye dördüncüsü oldu.

Sinem Yurt 2008 doğumlularda 3 bin metre yürüyüş branşında birinci olurken, Zehra İrem Koçyiğit 2007 doğumlularda 3 bin metre yürüyüşünde birinci olurken, Zeynep Ceren Koçyiğit 2007 doğumlularda ikinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayseri atletler madalyalarla döndü
Kayseri atletler madalyalarla döndü

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Atletizm, Kayseri, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri atletler madalyalarla döndü - Son Dakika Spor


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