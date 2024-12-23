ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Beşiktaş'a 72-68'lik skorla mağlup oldu.
Salon: BJK Spor Kompleksi
Hakemler: Murat Ciner, Benhür İrcel, Hakkı Ünver
Beşiktaş: Evans (9), Winterburn (14), Elif Bayram (13), Fagbenle (19), Krajisnik (14), Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık, Melek Uzunoğlu (3)
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat (3), Dangerfield (22), Meltem Avcı (4), Powers (23), Fall (11), Doğa Adıcan, Gonca Karataş (2), Hatice Sönmez (3), Diallo
Periyotlar:
1. periyot: 21-10 (Beşiktaş lehine)
Devre: 35-29 (Beşiktaş lehine)
3. periyot: 55-46 (Beşiktaş lehine) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri Basketbol, Beşiktaş'a Mağlup - Son Dakika
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