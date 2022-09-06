Kulüpte 4 yıldır asbaşkanlık görevi yürüttüğünü belirten Arseven, yoğun iş temposundan dolayı fazla zaman ayıramayacağı düşüncesiyle görevi bırakma kararı aldığını aktararak, "Yönetimde olmasam da yine bu takımın en büyük destekçisi olmaya çalışacağım. Yeni sezonda Kayseri Basketbol'a yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Kayseri Basketbol'da asbaşkan Özkan Arseven görevinden ayrıldı - Son Dakika

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