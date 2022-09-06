Kayseri Basketbol'da asbaşkan Özkan Arseven görevinden ayrıldı - Son Dakika
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Kayseri Basketbol'da asbaşkan Özkan Arseven görevinden ayrıldı

06.09.2022 15:42
Kayseri Basketbol'da asbaşkan Özkan Arseven görevinden ayrıldı

Kayseri Basketbol Kulübü Asbaşkanı Özkan Arseven, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kayseri Basketbol Kulübü Asbaşkanı Özkan Arseven, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Arseven, yaptığı yazılı açıklamada, yeni dönemde görev alamayacağını bildirdi.

Kulüpte 4 yıldır asbaşkanlık görevi yürüttüğünü belirten Arseven, yoğun iş temposundan dolayı fazla zaman ayıramayacağı düşüncesiyle görevi bırakma kararı aldığını aktararak, "Yönetimde olmasam da yine bu takımın en büyük destekçisi olmaya çalışacağım. Yeni sezonda Kayseri Basketbol'a yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

basketbol, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Basketbol'da asbaşkan Özkan Arseven görevinden ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Basketbol'da asbaşkan Özkan Arseven görevinden ayrıldı - Son Dakika
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