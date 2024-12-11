Kayseri Basketbol Ligi'nde Final Grubu Başlıyor - Son Dakika
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Kayseri Basketbol Ligi'nde Final Grubu Başlıyor

Kayseri Basketbol Ligi\'nde Final Grubu Başlıyor

Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı, final grubu yarın başlayacak.

11.12.2024 14:28
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Kayseri BüyükErkekler Basketbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı. Ligde ilk 4 sırayı alan takımlar final grubuna kaldı. Yarın başlayacak final grubunda ilk iki sırayı alan takımlar Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele etme hakkı elde edecek.

Kayseri'de 3 Ekim'de başlayan Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde Grup müsabakaları tamamlandı.. Final grubuna Hasketbol Spor Kulübü, Anka Spor, Academia Spor Kulübü ve Hikmet spor takımları kaldı. Final grubu müsabakaları yarın oynanacak maçlarla başlayacak. oynanan maçlar sonucunda ilk 2 sırayı alan takımlar Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Final Grubuna kalan takımlardan Hasketbol Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak Final grubu maçları öncesi yaptığı açıklamada " Zorlu geçen grup müsabakaları sonucunda oynadığımız 9 maçta 8 galibiyet alarak Ligi 2. sırada tamamladık ve final grubuna katılmaya hak kazandık grup müsabakalarında sadece Hikmet spor müsabakasını uzatmalarda 4 sayı farkla kaybettik her yıl olduğu gibi bu yılda final grubu müsabakalarına katılmayı başardık. Maç başına ortalama 101 sayı atan bir takımız hücumla ilgili bir sıkıntı yaşamıyoruz. Biraz daha savunmaya ağırlık vererek final grubunu kayıpsız geçmek istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Basketbol Ligi'nde Final Grubu Başlıyor - Son Dakika

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