MHK, Süper Ligin 2. Haftasının açılış maçı olan Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor maçına Abdulkadir Bitigen'i atadı. Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.00'de oynanacak olan zorlu maçta Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Alpaslan Dedeş yapacak. Maçın 4.Hakemi Caner Ak oldu. Bitigen, bu sezon ilk maçına çıkacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Abdulkadir Bitigen'e görev - Son Dakika

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