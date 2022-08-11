Abdulkadir Bitigen'e görev - Son Dakika
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Abdulkadir Bitigen'e görev

11.08.2022 13:24
Abdulkadir Bitigen'e görev

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Cuma günü oynanacak olan Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor maçında düdük çalacak.

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Cuma günü oynanacak olan Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor maçında düdük çalacak.

MHK, Süper Ligin 2. Haftasının açılış maçı olan Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor maçına Abdulkadir Bitigen'i atadı. Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.00'de oynanacak olan zorlu maçta Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Alpaslan Dedeş yapacak. Maçın 4.Hakemi Caner Ak oldu. Bitigen, bu sezon ilk maçına çıkacak. - KAYSERİ

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Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
Kaynak: İHA

Trabzonspor, Hatayspor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdulkadir Bitigen'e görev - Son Dakika

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