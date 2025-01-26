Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okçuları Federasyon Kupası\'nda Başarılar Elde Etti

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Salon Federasyon Kupası'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçularından Yunus Emre Aslan Türkiye Şampiyonu olurken, Makaralı Yay U21 Erkek Takımı ise Türkiye ikincisi oldu.

Okçuluk 2025 Salon Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da gerçekleştirildi. Müsabakalarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü önemli başarılara imza attı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçularından Yunus Emre Arslan; Makaralı Yay U21 Erkekler Kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Öte yandan, Yunus Emre Arslan Onur Semi Tetik ve Seyit Hasarpa'dan oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Makaralı Yay U21 Erkek takımı Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sporcuları ve antrenörleri Emre Çömez ile Furkan Dernekli'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ