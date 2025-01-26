Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okçuları Federasyon Kupası'nda Başarılar Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okçuları Federasyon Kupası'nda Başarılar Elde Etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okçuları Federasyon Kupası\'nda Başarılar Elde Etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçusu Yunus Emre Arslan, Salon Federasyon Kupası'nda Makaralı Yay U21 Erkekler Kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca, takım olarak Türkiye ikinciliği elde ettiler.

26.01.2025 16:01  Güncelleme: 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon Federasyon Kupası'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçularından Yunus Emre Aslan Türkiye Şampiyonu olurken, Makaralı Yay U21 Erkek Takımı ise Türkiye ikincisi oldu.

Okçuluk 2025 Salon Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da gerçekleştirildi. Müsabakalarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü önemli başarılara imza attı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçularından Yunus Emre Arslan; Makaralı Yay U21 Erkekler Kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Öte yandan, Yunus Emre Arslan Onur Semi Tetik ve Seyit Hasarpa'dan oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Makaralı Yay U21 Erkek takımı Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sporcuları ve antrenörleri Emre Çömez ile Furkan Dernekli'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Emre Arslan, Türkiye, kayseri, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okçuları Federasyon Kupası'nda Başarılar Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
05:52 E-5’te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
03:46 İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi Filistinliler, Gazze’nin kuzeyine doğru geçiyor İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi! Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine doğru geçiyor
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 18:42:04. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okçuları Federasyon Kupası'nda Başarılar Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.