Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Genel Müdürü İbrahim Somtaş Görevinden Ayrıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Genel Müdürü Av. İbrahim Somtaş görevinden ayrıldı.

Somtaş yaptığı açıklamada, "2018 yılından beri yürütmüş olduğum Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Genel Müdürlüğü görevimden bundan sonraki süreçte avukatlık mesleğimi içre edecek ve aile işlerimizle alakalı faaliyet yürütecek olmamdan ötürü 31 Aralık 2024 tarihi itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. Görevde bulunduğum süre içerisinde birlikte çalışma fırsatı bulduğum başla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sn Memduh Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyemizin her kademsinde görev yapan ve Spor A.Ş özelinde özverili bir şekilde faaliyet gösteren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şehrimiz için önemli daha nice başarılar imza atacağınıza inanıyor her birinize çalışma hayatlarınızda yürekten başarılar diliyorum. Hakkımız var ise helal olsun, sizler de haklarınızı helal ediniz" dedi. - KAYSERİ